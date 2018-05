Ree drijft zichzelf in het nauw

WIJCHEN - Een ree maakte maandagochtend een inschattingsfoutje toen hij zich in Wijchen door een hekwerk probeerde te wurmen. Het achterwerk van de ree bleek te dik waardoor het dier klem kwam te zitten tussen de spijlen.

Getuigen belden de politie, waarna die ter plaatse kwam om de ree te bevrijden. Dat gebeurde rond 6.45 uur aan de Sterrebosweg. Hoewel de ree muurvast zat, raakte het beest niet gewond.

Het is overigens niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in Gelderland. Februari vorig jaar kwam een ree klem te zitten in een hekwerk in Winterswijk en twee maanden eerder zat er een muurvast in een tuinhek in Rheden.

