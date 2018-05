Taakstraf geëist na bizar ongeluk met wielen vrachtwagen

IJZENDOORN - Tegen een vrachtwagenchauffeur uit IJzendoorn is een taakstraf van 240 uur geëist en een rijontzegging van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Twee jaar geleden verloor hij tijdens het rijden twee wielen. Een daarvan belandde op een auto, waardoor de bestuurster tegen een pilaar reed en overleed.

De trucker reed in mei 2016 over de A2 toen het bizarre ongeluk gebeurde. De band rolde van het viaduct van de snelweg en kwam met kracht op het dak van de auto van een vrouw uit Schijndel terecht.

'Heel erg'

De vrachtwagenchauffeur was maandagochtend bij de zitting aanwezig. Volgens Omroep Brabant vertelde de trucker dat hij merkte dat hij de wielen kwijt was geraakt. 'Op de A2 werd er naar me getoeterd. Toen zag ik er een wiel afvliegen. Ik ben meteen gestopt. Ik vind het heel erg dat zoiets heeft kunnen gebeuren.'

Hij is tekort geschoten in zijn zorgvuldigheidsverplichting en onvoorzichtig geweest Officier van Justitie

In de rechtszaal verklaarde de bestuurder ook dat hij de vrachtwagen nog had gecontroleerd van tevoren. Volgens de officier van justitie is dit niet het geval. Hij zegt dat de vrachtwagenchauffeur tekort is geschoten in zijn zorgvuldigheidsverplichting en dat hij onvoorzichtig is geweest.

'Onbenul'

Familieleden van de overleden vrouw lazen in de rechtszaal een emotionele brief voor. De dochter van het slachtoffer reageerde fel op de vrachtwagenchauffeur. Ze vroeg zich af 'welke onbenul' zijn wielen niet goed vastdraait.

