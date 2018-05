Vijverberg uitverkocht: supporters hopen op promotiefeestje

DOETINCHEM - De wedstrijd De Graafschap- Almere City is uitverkocht. Er was al vroeg een run op kaarten, mede door een storing bij de kaartverkoop stonden er lange rijen bij stadion De Vijverberg.

Mochten seizoenkaarthouders niet kunnen, dan komen er mogelijk nog enkele kaarten vrij. De rij bij het stadion was vanmorgen al zo lang dat trainer Henk de Jong nauwelijks naar binnen kon:

De wedstrijd De Graafschap - Almere is aanstaande zondag. Supporters willen daarbij zijn omdat de Superboeren die dag promotie naar de Eredivisie kunnen afdwingen. De Graafschap speelt donderdag eerst in Almere en zondag is dus de tweede wedstrijd. De ploeg die over twee wedstrijden het beste resultaat haalt speelt volgend jaar op het hoogste niveau. Trainer Henk de Jong hoopt op een 'orkaan van geluid' op een uitverkochte Vijverberg.

