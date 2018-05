Deel dit artikel:











Grap over Apenheul na luipaarden-incident Beekse Bergen

APELDOORN - Het zal niemand zijn ontgaan. Vorige week doken er beelden op van een Frans gezin dat in Beekse Bergen bijna ten prooi viel aan een groepje jachtluipaarden. In plaats van met hun auto over de safari te rijden, stapten ze midden op de zandvlakte uit. Sindsdien doen er talloze grappen en grollen de ronde over dit incident.

Hoewel Safaripark Beekse Bergen niet in onze provincie ligt, gaat er nu wel een Gelderse grap rond waarbij een auto wordt overgenomen door een groep bavianen. 'Na alle commotie Beekse Bergen kiest Frans gezin voor Apenheul', zo is op het plaatje te lezen. Uiteraard is de foto niet echt in de Apenheul gemaakt, er is daar geen plek waar je met een auto door het park kunt rijden. Desalniettemin wordt het plaatje door velen gewaardeerd, en gaat het via Whatsapp in verschillende vriendengroepen viral. Overigens is de maker onbekend. Voor wie de beelden van het luipaarden-incident nog niet gezien heeft, het gaat om deze video: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl