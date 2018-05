Henk de Jong: zondag een orkaan van geluid bij De Graafschap

DOETINCHEM - De weg naar de eredivisie ligt helemaal open voor De Graafschap. Als de club uit Doetinchem in twee duels afrekent met Almere City, keert het na drie jaar terug naar het hoogste niveau

Almere City is dus de verrassende tegenstander van De Graafschap in de finale van de play-offs. Inzet is promotie. De Graafschap was in de halve finales over twee wedstrijden te sterk voor Telstar, terwijl Almere City favoriet Roda JC uitschakelde. 'Je ziet dat de eredivisieclubs het moeilijk hebben', zegt trainer Henk de Jong. 'Mij maakt het niet zo veel uit. Ik reken me ook totaal niet rijk nu met Almere.'

Overleven voor Roda JC

'Wij zijn als clubs in de eerste divisie veel meer gewend om het spel te maken. Dat geldt ook voor Almere. Voor eredivisieclubs die in de play-offs terecht komen is het meer overleven in een seizoen', zoekt De Jong een verklaring voor de degradatie van de Limburgers.

Eerst uit geen nadeel

De Graafschap begint donderdag (20.45 uur) met een uitwedstrijd in Flevoland. 'Ik vind dat geen nadeel. Maar je ziet in de play-offs dat er gekke dingen gebeuren. Ook Almere kan gewoon goed voetballen', complimenteert De Jong de ploeg van trainer Jack de Gier. 'Het wordt weer een fifty-fifty wedstrijd. Thuis waren wij sterker, uit waren zij dat. Ik vind het een prachtige tegenstander.'

Veel seizoenkaarten

De Jong had Jan Vreman gevraagd de mogelijke tegenstanders in Kerkrade te analyseren. 'Dat gaan we zo bespreken', vertelde de coach maandagochtend. 'Wat ik vooral mooi vind is dat het zo leeft bij de club. Het is wat we hier met zijn allen graag willen. Er zijn nu al weer zo veel seizoenkaarten verkocht, dat is wel bijzonder.'

Orkaan vol geluid

Zondag valt in Doetinchem (16.45 uur) de beslissing. 'Een orkaan vol geluid', kijkt De Jong al enthousiast vooruit op die wedstrijd op De Vijverberg. 'Guus Hiddink heb ik onlangs gesproken. Die had het over een onneembare vesting. Dat vind ik mooi en daar willen we ook weer naar toe.'

Guus Hiddink

De trainer van De Graafschap hoopt dat Hiddink met zijn enorme netwerk de club verder kan helpen. 'Hij opent deuren. Als geen ander. Dat gesprek was hartstikke serieus. Ik kende hem niet echt persoonlijk, maar hij kwam fantastisch over. Je moet het puur zien in de vorm van contacten leggen.'

