Het scheelde 30 centimeter of Richard had een scooterrijder onder zijn vrachtwagen

Richard reed op de A73 bij knooppunt Neerbosch en zag op de in- en uitvoegstrook (dat is dezelfde rijbaan) links en rechts van hem jongelui op scooters. 'Ze staken zo vanaf de vluchtstrook de weg over. Die laatste had aardig geluk; het scheelde misschien dertig centimeter.'

Rare capriolen

Het had heel anders kunnen aflopen. De vrachtwagenchauffeur, die voor de Gebroeders Van Iterson uit Meteren groente en fruit vervoert, reed met een zware lading. Dat geeft een langere remweg.

Met dit soort 'rare capriolen', zoals Richard ze noemt, is het haast een wonder dat er geen ongelukken gebeurden. Gelukkig voor Richard bleven de scooterrijders niet lang om hem heenrijden. Ze namen de eerste afslag en vertrokken weer.

Scooterrijders gefilmd

De capriolen werden vanuit een auto gefilmd en doken bij allerlei media op, waaronder Omroep Gelderland. Dat ontging ook bekenden van Richard niet.

'Ik kreeg er een boel berichtjes over. Er is er maar één die zo'n combi met een witte oplegger rijdt', zegt hij. Maar liever had de vrachtwagenchauffeur gezien dat het helemaal niet was gebeurd.

De politie is om een reactie gevraagd naar aanleiding van de scooteractie.

