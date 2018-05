Kat verstopt zich dagenlang in afvoer toilet

EIBERGEN - De Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk is afgelopen weekend druk geweest met een kat die zich had verstopt in de afvoer van een nog aan te leggen toilet.

Het beest had zich verschanst in een huurhuis in Eibergen dat wordt gerenoveerd. Toen de verhuurster donderdag met potentiële nieuwe huurders ging kijken, ontdekte ze de kat op zolder. Deze ging er als een speer vandoor en verdween achter het nieuw aan te leggen toilet.

Niet gechipt

De dierenambulance kwam daarop ter plaatse om de kat te vangen. Maar dat bleek nog niet zo makkelijk. Pas enkele dagen later kon het gestreste dier in veiligheid worden gebracht. Helaas was de kat niet gechipt en ook niet als vermist opgegeven.

Volgens de dierenambulance had het ook anders kunnen aflopen. 'Gelukkig is ze opgemerkt, want maandag komt de metselaar om alles dicht te metselen! Het liet ons niet los en we hebben er alles aan gedaan om het dier op te sporen en te vangen.'