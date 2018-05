Deel dit artikel:











Veel schade na brand in bedrijfsverzamelgebouw in Elst Foto: Roland Heitink

ELST - In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Pascalweg in Elst heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed.

Volgens een videocorrespondent werd de brand even voor 4.00 uur ontdekt door de beveiliging. Toen de brandweer arriveerde, stond een gedeelte van het gebouw vol rook. Rond 5.00 uur waren de vlammen geblust. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan bij de meterkast. Het pand heeft veel rook- en waterschade opgelopen.