Deel dit artikel:











Krijgt de Achterhoek nu eindelijk een eigen vlag? Foto: Omroep Gelderland

LICHTENVOORDE - Al duizend jaar doet de Achterhoek het zonder een eigen vlag, maar gaat dat dit jaar veranderen? In de afgelopen jaren zijn er al verschillende initiatieven geweest, maar een echte vlag voor de regio is er nooit gekomen. Nu gaan de Zwarte Cross, Grolsch en Stichting Pak An het toch weer proberen.

De vlaggen van Twente en Amsterdam zijn bij velen bekend en zoiets moet volgens de organisaties ook in de Achterhoek kunnen. Daarom starten ze een ontwerpwedstrijd. Gemeentes willen ook een vlag De actie wordt onder meer door zeven Achterhoekse gemeentes ondersteund. Oud-schaatser Stefan Groothuis is projectleider van de wedstrijd. Volgens hem verdient de regio zeker een eigen vlag. 'De Achterhoek is een prachtige regio die trots kan zijn op zijn vriendelijkheid, nuchterheid, innovaties en creatieve ideeën. Maar door alle bescheidenheid wordt dat niet altijd getoond. Met een eigen vlag kan dat feestelijke en trotse gevoel door iedereen worden uitgedragen', aldus Groothuis. Magda Kleinhout uit Halle ontwierp in 2011 al eens een vlag voor de Achterhoek. Ze maakte een blauwe vlag afgebeeld met de contouren van een boerderij en een oude Achterhoekse dichtregel. (tekst gaat verder onder afbeelding) Foto: Omroep Gelderland Bennie Jolink in vakjury De ontwerpen kunnen tot en met 17 juni worden ingediend. Het publiek stemt welke vlaggen er doorgaan naar de volgende ronde. Een vakjury met daarin onder meer burgemeester Annette Bronsvoort van Oost-Gelre en Bennie Jolink kiezen uiteindelijk het definitieve ontwerp. Begin juli wordt de vlag onthuld. Guus Hiddink en Stefan Groothuis willen een vlag voor de Achterhoek: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl