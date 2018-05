Heerlijk weer met Pinksteren: 20 graden en droog

ARNHEM - Je zou het niet verwachten na de regenval van gisteren, maar vandaag gaat de zon weer volop schijnen en kan het wel 28 graden worden. Dat zegt Margot Ribberink van MeteoGroup in Wageningen. Ook met Pinksteren lijkt het heerlijk weer te worden.

'De warme lucht komt weer terug en in de loop van de ochtend verdwijnen de wolkenvelden, nevel en mist. En vanmiddag - je kan het je bijna niet voorstellen - wordt het denk ik helemaal zonnig en gaat de temperatuur als een speer omhoog', vertelt de weervrouw op Radio Gelderland.

Alleen woensdag regen

Volgens Ribberink gaat de temperatuur een beetje op-en-neer deze week. 'Ik denk dat het ook morgen nog een behoorlijk warme dag gaat worden: 25 graden en volop zon. Woensdag vallen er een paar buitjes en koelt het af naar een graad of 18.'

Donderdag hebben we een dip in de temperatuur. 'Dan zitten we in koele lucht en wordt het 14 graden. Maar richting het pinksterweekend warmt het weer lekker op: 16 graden op vrijdag en 20 graden op zaterdag en zondag', aldus de weervrouw.