HARDERWIJK - Op de A28 richting Amersfoort zijn maandagochtend vroeg tussen 't Harde en Harderwijk twee auto's op elkaar gebotst. Dat meldt de ANWB.

Volgens een wijkagent was er alleen materiële schade. Er was een rijstrook afgesloten. Dat resulteerde in een lange file.

Hoe de aanrijding kon gebeuren, is niet bekend.