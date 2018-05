De Graafschap treft Almere City FC

DOETINCHEM - De Graafschap speelt in de finale van de play-offs voor promotie naar de eredivisie tegen Almere City FC.

Die ploeg schakelde zondagavond verrassend Roda JC uit, dat degradeert naar de Jupiler League. Nadat het donderdag in Almere 0-0 was gebleven, eindigde het duel in Kerkrade in 1-2.

Eerst uit, dan thuis

De Graafschap, dat Telstar uitschakelde, speelt komende donderdag eerst uit (20.45 uur). Het thuisduel is zondag (16.45 uur).

Almere City FC eindigde in de competitie slechts als negende. De ploeg wordt getraind door voormalig NEC-spits Jack de Gier.

Zie ook: De Graafschap haalt finale play-offs na knotsgekke thriller tegen Telstar