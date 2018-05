Boer Wilfred uit Beneden-Leeuwen zoekt ware liefde in Boer zoekt Vrouw

Wilfred vertelde aan presentatrice Yvon Jaspers dat hij een of twee keer per jaar meegaat op een singlereis, maar dat hij de ware nog niet heeft gevonden. 'Er komen wel eens vakantievriendinnen langs, maar die blijven niet slapen.'

Wilfred aan de dis met Yvon. Beeld: KRO-NCRV

Screenshot KRO-NCRV

Op tv vertelde de boer openhartig dat hij een paar keer teleurgesteld is in de liefde. 'Ik ben wel eens verliefd geweest, maar toen hebben ze me voor de gek gehouden. Dat deed een beetje zeer.'

'Falen van mezelf'

Terwijl Wilfred eieren bakte voor Yvon zei hij dat hij het best moeilijk vindt dat hij geen relatie heeft. 'Ik voel het als falen van mezelf. Zwakheid. Het doet me pijn als de buurt zegt: ik snap niet dat je geen relatie hebt, want je bent altijd zo gezellig.'

Wilfred vindt dat hij het goed voor elkaar heeft, maar dat hij een relatie echt mist.