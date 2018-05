NEC-trainer Lijnders houdt rekening met ontslag

NIJMEGEN - Pepijn Lijnders zou er niet raar van opkijken als Emmen thuis zijn laatste wedstrijd was als trainer van NEC.

"Ik denk dat elke trainer daar rekening mee houdt bij een club waar veel druk op zit is en waar je moet promoveren. Ik heb alles gegeven het laatste half jaar. Ik heb er alles aan gedaan om continu de ploeg recht te krijgen en een bepaald idee over te brengen. Maar het zijn nu de wijze heren boven ons die nu beslissend zijn."

Lijnders heeft wel zelfkritiek. "Ik verwijt mezelf vrij veel. Na iedere wedstrijd wel, maar dat heet ontwikkeling. Ik probeerde naar een bepaald perfectionisme te streven. Ik wist dat dit een echte club is, dat gaat verder dan op het veld. Maar er is hier de laatste jaren veel gebeurd en er heeft veel negativiteit geheerst. En dat komt eruit als het dan weer mis gaat. Daar moest ik maar mee zien te dealen. Maar we hebben wel tot de laatste wedstrijd om het kampioenschap gespeeld."

Zie ook: NEC veroordeeld tot nog een jaar eerste divisie, ondanks 4-1 zege