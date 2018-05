Omwonenden: 'Fatale kruising is gevaarlijk'

Het is relatief rustig op de Stationsweg in Barneveld. Dat is het eigenlijk al anderhalf jaar sinds de weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een tunnel aangelegd. Lokaal verkeer maakt nog gebruik van de weg, die bij elke kruising is voorzien van omleidingsborden om het verkeer in goede banen te leiden. En juist die borden beperken het zicht op de weg.

Verkeerde kant

Zo ook op de bewuste kruising. Fietsers komend van Voorthuizen rijden aan de verkeerde kant van de weg. Dat moet, want aan de goede kant is het fietspad opgebroken. Juist op de fatale kruising kunnen fietsers de weg oversteken om weer aan de goede kant uit te komen. Precies dus zoals het slachtoffer zaterdagmiddag deed.

Ondanks de voorrangsborden en haaientanden ging het daar dus mis. Een motorrijder kon de fietser niet ontwijken. Een zwarte streep op het asfalt geeft aan dat er nog hard geremd is. Hoe hard de motorrijder heeft gereden, moet politieonderzoek uitwijzen.

Wirwar

Gebruikers van de weg wijzen op de vele verkeersborden en paaltjes die er op de kruising staan. 'En ze staan iedere keer weer anders. Het is niet altijd duidelijk hoe je hier moet oversteken', zegt een fietser die regelmatig van Barneveld naar Voorthuizen rijdt. Volgens een andere fietser is het door de werkzaamheden rustig op de kruising, maar wordt er daardoor harder gereden. 'Je ziet de auto's door die borden en bomen langs de weg niet goed aankomen: je moet hier echt heel goed uitkijken.'

Volgens een omwonende wordt er aan het kruispunt gewerkt om een rotonde aan te leggen. 'Daar wordt het veiliger van.'

