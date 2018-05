VIDEO: Tientallen scooters stunten op A73

Still uit video

BEUNINGEN - Een groep van tientallen scooters en snorscooters reed zaterdagavond rond negen uur op snelweg A73 bij knooppunt Neerbosch bij Beuningen. Dat is te zien op videobeelden die gemaakt zijn vanuit een auto die vlak achter de groep rijdt.

De scooterrijders veroorzaakten verschillende keren bijna een ongeluk, zo is op de beelden te zien. Zo moet een witte vrachtwagen die wil invoegen, heel hard in de ankers om de scooterrijders niet aan te rijden. Ook rijden ze op de vluchtstrook en is te zien dat de scooters heen en weer slingeren. Volgens de filmer, die anoniem wil blijven, zijn er door goed ingrijpen van verschillende chauffeurs ernstige ongelukkigen voorkomen.

Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. Het niet duidelijk waarom de groep op de snelweg reed.