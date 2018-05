KNMI geeft code geel af; Meteo denkt dat overlast in Gelderland meevalt

WAGENINGEN - Het KNMI heeft code geel afgegeven. Het instituut waarschuwt voor onweer, hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd tussen 15.00 en 21.00 uur.

Weervrouw Britta van Gendt van MeteoGroup in Wageningen denkt dat het in Gelderland wel mee zal vallen: 'De buien kunnen lokaal best pittig zijn. Maar de meest actieve buien lijken volgens de laatste berekeningen toch wel net ten noorden van de provincie uit te komen.'

De buien zullen vanmiddag al over het land razen. Ook vanavond kan er nog een regen- of onweersbui vallen, dan mogelijk gepaard met hagel en windstoten. Het zal afkoelen tot een graad of 12.

Maandag is het zonnig en warm, het wordt rond de 26 graden.