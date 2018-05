Verkeersruzie loopt uit de hand: Drutenaren vast

DRUTEN - Bij een botsing van twee auto's in Oss, zijn zaterdagavond drie mannen uit Druten aangehouden. Er werden bovendien twee Rotterdammers, een man uit Delft en een man zonder vast woonadres aangehouden.

Op de Willibrordusweg in Oss vond zaterdagavond een aanrijding plaats tussen een Opel en een Seat. Volgens de politie sloeg daarna direct de vlam in de pan. De vier inzittenden van de Opel liepen direct naar de drie mannen in de Seat. Na een vechtpartij vertrokken de mannen in hun Opel, maar werden verderop door de politie aangehouden. Eén van de inzittenden bleek steekwonden in de lies te hebben.

Op de plek van het ongeval werden de inzittenden van de Seat aangehouden. Het ging om twee Drutenaren van 22 en één van 21. Eén van hen had een bult op zijn hoofd en een snee in zijn onderbeen.

Onderzoek reden vechtpartij

De politie heeft gezocht naar sporen, onder meer met een speurhond. De betrokken auto’s zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Alle mannen zitten vast op het bureau. Ze worden zondag uitgebreid verhoord. Dan moet duidelijk worden waarom de aanrijding zo uit de hand is gelopen en wie welke rol heeft gehad in het geweld dat volgde.