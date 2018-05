De Graafschap haalt finale play-offs na knotsgekke thriller tegen Telstar

Foto: Will Kuijpers

DOETINCHEM - De Graafschap heeft zondag na spannende clash met 4-2 gewonnen van Telstar. De Superboeren maakten daarmee de 3-2 nederlaag uit de eerste wedstrijd ongedaan. Vanavond wordt bekend wie in de finale om promotie de tegenstander wordt, Almere City of Roda JC.

Henk de Jong verklapte na afloop hoe hij de spelers heeft gemotiveerd, met een filmpje van de vorige promotie van De Graafschap:

Lees hieronder het liveblog terug van deze enerverende wedstrijd:

AFGELOPEN

90+2' Diemers schiet net over! Het is nu echt bijna afgelopen.

90+1' Van Diermen komt voor El Jebli, die onder luid applaus van het veld gaat.Nog vier minuten extra tijd. Dit mag niet meer mis gaan.

87' Van Boekel probeert het kort te houden, dat leverde al zeven gele kaarten op.

84' En nog maar eens een gele kaart.Voor Telstar deze keer. Zamouri krijgt de prent.

83' Telstar gaat alles of niets spelen. Didammer Mike Snoei brengt aanvaller Zamouri voor verdediger Van Iperen.

80' GOAL Daryl van Mieghem! Wat maakt hij toch veel belangrijke goals. Dit was zijn 18e!! De wedstrijd lijkt nu beslist. Maar Telstar heeft aan een goal genoeg....

75' GOAL Novakovich benut de strafschop. Het staat 3-2. Voor Henk de Jong het moment om Anthony van den Hurk te brengen. Hij komt voor Tissoudali.

74' Penalty Telstar. De Velsenaren hebben de kans om 3-2 te maken en een verlenging af te dwingen.

72' Bijna 4-1 nu, de inzet van Serrarens gaat net naast.

69' Overigens kreeg Junior Toretta vlak voor de goal geel. De zesde van de wedstrijd, keurig verdeeld over beide clubs. Er zijn nogal wat kleine brandjes te blussen.

66' GOAL! Fabian Serrarens De lange aanvaller tikt een voorzet van Van Mieghem binnen. De opdracht voor Telstar is niet anders, ze moeten een doelpunt maken. De Graafschap zal meer ruimte krijgen.

De goal van Hamdaoui:

58' GOAL Hamdaoui maakt 2-1. Wat een prachtige trap heeft die man. Het wordt billenknijpen nu. Nog één goal en Telstar is door. De fans uit Velsen geloven er weer in.

57' En daar is de volgende prent van Van Boekel. Abena krijgt een kaart als hij een doorgebroken speler vloert.

54' Gele kaart voor Mark Diemers. Hij vloert Jerdy Schouten en voorkomt daarmee een snelle uitbraak van Telstar. Schouten speet volgend jaar sowieso Eredivisie, hij verkast naar Excelsior.

50' De Graafschap blijft gaan. Nu schot van Robert Klaasen, die deze week zijn contract verlengde in Doetinchem. Balletje was voor de keeper niet al te moeilijk.

46' De bal rolt weer. Bij Telstar een wissel, Korpershoek eruit voor Toretta.

RUST De Graafschap laat het inderdaad spoken op De Vijverberg en staat verdiend op 2-0. De finale van de play-offs lonkt. Onder andere dankzij Youssef el Jebli. Foto: Will Kuijpers

44' Rody de Boer keert een schot van dichtbij van Van Mieghem. De naam van de keeper wordt gescandeerd door de uitfans. Hij voorkomt vandaag grotere ellende voor de Witte Leeuwen met sterk keeperswerk. Koprpershoek van Telstar kreeg vlak daarvoor overigens een gele kaart.

40' Melvin Platje, donderdag nog de plaaggeest van De Graafschap, verlaat het veld. Hij loopt mank en kan niet verder.

37' Venijnig schot Van Mieghem, maar keeper Rody de Boer voorkomt met een puike duik de 3-0.

33' Aanval Telstar, maar De Graafschap lost het goed op. Bednarek rolt de bal meteen naar een medespeler. Het zegt alles over de mentaliteit vandaag. Niet de voorsprong verdedigen, maar vol op de aanval. Ook bij een 2-0 voorsprong.

26' GOAL! 2-0 El Jebli De Graafschap zit op rozen, ze mogen nu zelfs een tegentreffer incasseren. El Jebli was net als Lars Nieuwpoort donderdag gepasseerd door Henk de Jong. De trainer heeft beide spelers in ieder geval op scherp gezet!

23' Behalve Simon Kistemaker is nog een oud-trainer van De Graafschap present. Jan de Jonge is aandachtig toeschouwer.

20' Telstar scoort, maar Novakovich stond buitenspel op het moment dat hij de voorzet gaf. Geen doelpunt dus, wel een zeer levendige wedstrijd.

18' Nu geel voor Telstarback Cabral. Het is geen harde wedstrijd, maar deze actie was stevig.

15' Geel nu voor een schwalbe van diezelfde Lars Nieuwpoort. Hij is van alle markten thuis. Scoren, verdedigen en simuleren. Althans, dat laatste zag scheidsrechter Van Boekel.

12' Doelpuntenmaker Lars Nieuwpoort moet nu zorgen dat het achterin ook goed blijft staan.

10' De ambiance is fenomenaal. Zoals Mike Snoei al voorspelde: het is een gekkenhuis. De Graafschap gaat vol door met aanvallen, ze willen meer dan de magere 1-0 voorsprong.

Zie hier het doelpunt van L. Nieuwpoort:

4' GOAL! Wat een begin! Het staat 1-0. Lars Nieuwpoort maakt de goal! Wat een vliegende start. Het is nog lang, maar bij deze stand is De Graafschap door.

BEGIN WEDSTRIJD

12.28 Er is weer een prachtig spandoek gemaakt. De boodschap is duidelijk: het gaat hier spoken!

12.12 De Telstarfans zijn er. Met de bus, maar toch. Ze laten van zich horen.

12.08 De geschorste aanvoerder Sven Nieuwpoort moet toekijken. Net als donderdag de hele tweede helft.

11.58 De spelers zijn bezig met de warming up. Zou het voor het laatst zijn dit seizoen in de Vijverberg of komt er nog een wedstrijdje bij?

11.50 Een onderonsje tussen Didammer Mike Snoei en De Graafschap-directeur Peter Hofstede. Snoei, trainer van Telstar, verklapte dat hij nu al geniet van zijn bezoek aan de Vijverberg. 'Het wordt hier een heksenketel.'

11.48 Myenty Abena is door supportersgroepering de Oldies gekozen tot speler van het jaar. En wat doe je een speler dan cadeau een dag voor één van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen? Een klomp om bier mee open te maken uiteraard!

11.40 Trainer Henk de Jong is goedgemutst. De dag wordt waarschijnlijk een stuk mooier als De Graafschap doorgaat naar de finale. Dat kan door één doelpunt meer te maken dan de Velsenaren, maar dan moet De Graafschap niet meer dan één tegentreffer incasseren.

11.25 De opstellingen van beide teams. Henk de Jong kiest nu vanaf het begin voor El Jebli en Lars Nieuwpoort. Sven Nieuwpoort is geschorst na zijn rode kart van donderdag.

11.20 uur: De spelers van Telstar melden zich op het veld van De Vijverberg dat er goed bij ligt