Rampseizoen NEC was één groot foutenfestival

NIJMEGEN - NEC is dit seizoen ten onder gegaan aan een foutenfestival binnen en buiten het veld.

Door individuele fouten gingen onnodig veel wedstrijden verloren, waardoor de doelstelling van directe promotie niet werd gehaald. En in de herkansing, de play-offs om promotie, was dat wederom het euvel. Buiten het veld ging het ook op veel fronten mis. NEC liep al voor het seizoen achter de feiten aan, omdat na de degradatie vrijwel alles en iedereen in de clubleiding opstapte. De club werd tijdelijk gerund door een vertegenwoordiger van de supporters in de Raad van Commissarissen. Het nieuwe kader kwam pas later en had niets om op terug te vallen. Toen de clubleiding de zaken op orde had, werd in de winterstop wederom een kapitale fout gemaakt met een trainerswissel die verkeerd uitpakte. En zo werd NEC samen met FC Twente het lachtertje van dit voetbalseizoen.

Onrustige zomer

NEC moest na de degradatie uit de eredivisie helemaal opnieuw beginnen. Trainer Peter Hyballa was al eerder ontslagen en interim-trainer Ron de Groot wilde zeker niet door als hoofdverantwoordelijke. Algemeen directeur Bart van Ingen was al tijden aangeschoten wild en stapte op, evenals voorzitter Ton van Gaalen, technisch manager Edwin de Kruijff en de technische man in de RvC, Peter Wisgerhof. Gevolg was een bestuurlijk vacuüm, waar vervolgens Leonard Ariens in dook.

Die zat tot dan toe namens de supporters in de RvC en kreeg tijdelijk de totale verantwoordelijkheid toebedeeld. Daar ging het al meteen mis bij de Nijmeegse club, want er werden nauwelijks concrete stappen gezet in een periode dat de club al had moeten handelen. Uiteindelijk kwam Remco Oversier als technisch directeur. Hij begon met het aantrekken van spelers, waarbij de norm was Nederlanders met eredivisie-ervaring. Ook haalde Oversier alvast een assistent-trainer binnen in Adrie Bogers. Maar toen de zoektocht naar een hoofdtrainer niet het gewenste resultaat opleverde, werd Bogers tot ieders verrassing doorgeschoven naar de positie van hoofdtrainer.

De voorbereiding verliep heel behoorlijk. NEC voetbalde aardig met een uitblinkersrol voor vleugelspits Arnaut Groeneveld. Wekelijks sloten er nieuwe spelers aan, die vrijwel allemaal voldeden aan de voorwaarden van Oversier. De competitie begon met een verdienstelijke wedstrijd tegen Almere City, maar daarna werd het voetbal stroperig en morste NEC veel punten. Trainer Bogers werd al snel een mikpunt van de fans, die niet begrepen waarom de assistent tot hoofdtrainer was gepromoveerd.

De situatie keerde zich ten goede na wat veranderingen. Het grote talent Ferdi Kadioglu kreeg een centrale rol op het middenveld, Joris Delle keerde terug onder de lat en Mo Rayhi kwam na een schorsing terug in het elftal. NEC wervelde thuis langs MVV (4-1) en won op karakter de uitwedstrijd tegen koploper Fortuna Sittard. De weg omhoog was ingezet en dat kreeg een succesvol vervolg met negen overwinningen op rij, de koppositie en een voorsprong van zeven punten. Dat kwam niet op stand op basis van attractief voetbal, maar van degelijkheid gecombineerd met de individuele klasse van Groeneveld, Rayhi en Kadlioglu. Ook qua sfeer zat het goed binnen NEC. Bogers was niet te nadrukkelijk aanwezig, gaf zijn spelers vrijheid en gezelligheid was ook belangrijk. Dat werkte...tijdelijk.

De klad erin

Want voor de winterstop kwam de klad er weer in. Mede door blessures van Groeneveld en Rayhi verdween de brille uit het spel. NEC verspeelde punten en mede door een wegens sneeuw afgelaste wedstrijd in Oss werd de koppositie binnen enkele weken verspeeld. NEC ging als nummer twee de winterstop in, wel met het minste verliespunten van iedereen. Bogers bereidde zich tijdens het kerstreces voor op de tweede seizoenshelft en ging er zonder meer vanuit dat hij weer voor de groep zou staan. Maar binnen de clubleiding werd de conclusie getrokken dat er toch iets moest veranderen.

En begin januari, op de dag dat NEC naar het trainingskamp in Spanje vertrok, was hij daar opeens: Pepijn Lijnders, de assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool. Als een konijn uit de hoge hoed getoverd als de trainer die NEC met aantrekkelijk voetbal en veel pressing naar de titel zou gaan leiden. Het begin was veelbelovend met een 5-1 thuiszege op Go Ahead Eagles. Maar vervolgens ging het mis uit tegen Oss (3-0) en Almere City (3-2). Lijnders zag tot ieders verbazing veel positieve punten in deze voor NEC ontluisterende wedstrijden.

NEC wil geen koploper zijn

Daarna kwam een fase waarin NEC telkens de koppositie in de schoot geworpen kreeg door het falen van de concurrentie. Maar het leek erop alsof de Nijmegenaren geen koploper wilden zijn, want telkens werd de eerste plaats weer verspeeld. Het spel onder Lijnders verbeterde nauwelijks. Het voetbal in thuiswedstrijden was weinig enerverend en uit ging het diverse malen mis. Er werd op vreemde bodem alleen gewonnen tegen de onderste drie ploegen van de eerste divisie en ook dat gebeurde zonder veel overtuiging. NEC bleef in de race voor promotie en de titel en stond op een bepaald moment vier punten voor. Maar iedere keer bleek een achterstand in uitduels fataal en telkens leidde dat tot een nederlaag.

Definitief mis

Met nog drie weken te gaan had NEC nog altijd alles in eigen hand, maar toen volgde een 2-0 nederlaag uit tegen Jong Ajax. NEC leek daarmee definitief af te haken in de titelrace, maar omdat Jong Ajax een geschorste speler had opgesteld, volgde een herkansing tegen de Amsterdamse talenten. Maar ook die ging verloren en NEC werd weer afhankelijk van fouten van de concurrenten. Die bleven winnen en NEC slaagde er niet eens in om de laatste wedstrijd in Dordrecht de laatste strohalm voor directe promotie nog te pakken. Het werd 3-3 in een wedstrijd waarin weer alles verkeerd ging, zoals zo vaak dit seizoen. De play-offwedstrijd uit tegen Emmen werd de volgende pijnlijke afgang van dit seizoen. Thuis kon de ploeg dan opeens wel met de dit seizoen zo gemiste passie en beleving spelen, maar het mocht uiteindelijk niet baten.

Falende spelers

Een deel van de schuld aan de wanprestaties ligt natuurlijk bij de spelers. De ploeg ontbeerde vooral karakter en was niet in staat om met tegenslagen om te gaan. Alleen in de fase van negen zeges op rij was NEC een degelijke ploeg, al was het vooral de individuele klasse die de doorslag gaf. De grote talenten Arnaut Groeneveld en Ferdi Kadioglu (foto) waren vaak beslissend, maar gaven op belangrijke momenten ook niet altijd thuis. En dan had NEC verder weinig om op terug te vallen.

Wat nu?

Trainer Pepijn Lijnders heeft nauwelijks nog krediet in Nijmegen en het ligt in de lijn der verwachtingen dat hij één dezer dagen zijn congé krijgt. Technisch directeur Remco Oversier heeft ook de nodige fouten gemaakt. De spelers die hij aantrok, maakten het over het algemeen niet helemaal waar. Anass Achahbar maakte nog redelijk wat doelpunten, maar was eerst maandenlang niet fit en werd zelfs even verwezen naar Jong NEC. Sven Braken maakte zeker in het begin een sterke indruk, maar scoorde iets te weinig voor een spits en had mede door blessures een mindere slotfase van de competitie. Steeven Langil (foto) werd gehaald als een buitenkansje, maar was zelden onderscheidend.

Mart Dijkstra werd tot aanvoerder gebombardeerd, maar had het vaak al moeilijk met zichzelf, ondanks zijn tomeloze inzet. Guus Joppen en Ted van de Pavert verloren beiden meerdere malen hun basisplaats en Calvin Verdonk had als linksback een aardige offensieve inbreng, maar was defensief vaak kwetsbaar. Jari Schuurman kwam nauwelijks aan spelen toe en Suently Alberto bleek een regelrechte miskoop. Oversier voert als excuus op dat NEC pas laat de transfermarkt op kon en niet over zo'n hoog budget beschikken kon als de buitenwereld dacht. Remco Oversier (links) en Wilco van Schaik (foto: Broer van den Boom)

Algemeen directeur Wilco van Schaik treft weinig blaam. Hij werd geconfronteerd met de puinhopen van zijn voorganger en constateerde al snel dat de club op vrijwel alle fronten geen eenheid is. Met veel positivisme trachtte hij de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar dat bleek een schier onmogelijke missie. Maar dat ligt meer aan het karakter van de club dan aan de directeur, die met handen en voeten gebonden is. De club blijft afhankelijk van de invloedrijke investeerders en zolang stadion De Goffert niet in eigen beheer is, kan NEC financieel vrijwel niet doorgroeien. Zeker niet als eerste divisionist. Maar een club die in een cruciale periode na een degradatie tijdelijk wordt geleid door een supporter, vraagt ook om dit foutenfestival.