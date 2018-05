NEC veroordeeld tot nog jaar eerste divisie, ondanks 4-1 zege

Het veld in de Goffert ligt et goed bij (Foto: Omroep Gelderland)

NIJMEGEN - NEC is er ondanks een 4-1 zege tegen FC Emmen niet in geslaagd om de finale van de play-offs te halen. Dat betekent nog een jaar eerste divisie. Een beschamende 4-0 uitnederlaag in Emmen bleek fataal. Thuis was er wel inzet en passie, maar het bleek net niet genoeg. Het Wonder van de Goffert bleef uit.

De spelers worden na afloop uitgefloten en wederom wordt 'Lijnders rot op' gescandeerd.

90e+4 Het is afgelopen.

90e Vier minuten blessuretijd. Daarin moet NEC twee keer scoren. Dat lijkt er niet meer in te zitten.

89e Golla staat als stormram in de spits, maar hij krijgt nauwelijks ballen.

85e Corner Kadioglu, Achahbar kopt nu net naast.

84e Terwijl het spel dood ligt, geeft trainer Lijnders de laatste aanwijzingen aan zijn spelers. Maar de krachten lijken weg te vloeien.

81e De tijd begint te dringen voor NEC. In de tweede helft zijn bovendien weinig kansen te noteren, afgezien van de bal op de lat van Achahbar en Romeny die alleen voor de keeper kwam. Een goal zou een slotoffensief kunnen inluiden.

80e Kevin Jansen vervangt Mart Dijkstra

77e NEC-trainer Pepijn Lijnders houdt het niet op de bank.

72e Centrumverdediger Wojciech Golla is naar voren gedirigeerd. Hij staat als stormram in de spits, naast Achahbar.

67e Guus Joppen komt in het veld voor Ole Romeny (foto). Een verdediger voor een aanvaller. De fanatieke NEC-aanhang begrijpt het niet. 'Lijnders rot op', zingen zij.

66e Ole Romeny oog-in-oog met de keeper. Telgenkamp redt goed.

63e Corner van Kadioglu levert niets op. De middenvelder valt goed in.

60e Vrije trap Langil, Achahbar toren boven de Drentse defensie uit en kopt op de lat. Emmen ontsnapt aan een vijfde tegentreffer.

55e NEC kent niet de voortvarende start als in de eerste helft. Het is wat afwachtend. Alleen een inzet van Golla na een vrije trap van Kadioglu is tot nu toe te noteren voor het Emmen-doel.

50e De fanatieke NEC-supporters benadrukken het belang van clubliefde.

46e de tweede helft is begonnen.

RUST Een man verlaat net voor rust voortijdig het stadion. “Ik ga liever vóór rust, voordat het onrustig wordt. 6-1 halen ze nooit!’. Op de vraag of hij ook echt vertrekt uit angst voor de ongeregeldheden zegt hij laconiek: ‘nee, het is Moederdag hè’... Zou hij terugkomen nu het 4-1 geworden?

45+6e Op slag van rust valt zelfs de 4-1. De pas 17-jarige Ole Romeny passeert Emmen-doelman Telgenkamp. Het is zijn eerste goal voor NEC.

44e Sven Braken raakt geblesseerd toen hij over de bal maaide. Hij wordt vervangen door Ferdi Kadioglu.

42e Inzet van NEC wordt door verdediger Frank Sturing tot 3-1 gepromoveerd,

37e NEC-verdediger Wojciech Golla heeft laten weten dat hij terug naar Polen wil.

31e NEC is onherkenbaar in vergelijking met de uitwedstrijd in Emmen. Toen acteerde de ploeg apathisch en flets. Nu is er in ieder geval strijdlust en felheid.

29e NEC ontsnapt. Emmen schiet twee keer achter elkaar op de paal.

27e Inzet Langil mondt uit in een corner voor NEC

26e Peters alleen voor Marco van Duin, de NEC-goalie redt goed.

25e Volgens de ME ter plaatse is de sfeer rustig. 'Supporters weten al dat het voorbij is. ze zijn toch gekomen, want je laat je cluppie niet in de steek.'

22e Chacon schiet net naast voor Emmen, het beginoffensief lijkt weg te ebben.

21e Emmense humor: spandoek van de uitsupporters op Moederdag: 'Sorry mama'.

19e Bijna een hattrick voor Achahbar. Hij schiet net naast.

17e Kans voor Anco Jansen. Hij schiet naast.

14e Maar daar is een domper voor de Nijmegenaren. De eerste gevaarlijke aanval van FC Emmen levert een goal op van Alexander Bannink: 2-1. NEC moet nu nog vier keer scoren.

11e En daar is de tweede! Combinatie tussen Michael Heinloth en Achahbar, door de laatste prachtig afgerond met een halve omhaal (2-0). Zou het dan toch nog?

5e En daar is die snelle goal! Via Langil kwam de bal bij Anass Achahbar. Hij werkte de bal erin: 1-0.

3e Eerste schot Steeven Langil. NEC op jacht naar een snelle goal. Hij speet dit keer van links.

1e De bal rolt in het Goffertstadion

14.20 De spelers van NEC zoeken de catacomben om na de warming up.

14.15 Het trainerstrio van NEC met links hoofdtrainer Pepijn Lijnders.

14.10 Reserves van NEC met links de gepasseerde Ferdi Kadioglu. Hij stond in Emmem nog in de basis.

14.05 Veel politie in het Goffertstadion uit voorzorg.

14.00 De warming up van NEC

13.40 De spelers van FC Emmen verkennen het veld.

13.35 Veel wijzigingen. Frank Sturing vervangt Ted van de Pavert, die ook niet op de bank zit. Mart Dijkstra is terug in de basis ten koste van Janio Bikel, Steeven Langil staat op de plek van Ferdi Kadioglu en Sven Braken (foto) staat in de spits met Anass Achahbar. Dat kost Kevin Jansen zijn basisplek. NEC speelt dus aanvallender dan in Emmen.

13.30 Opstelling: Van Duin; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra,Aachahbar, Breinburg; Romeny Braken, Langil.

13.15 Doelman Marco van Duin en verdediger Ted van de Pavert waren na het verlies in Emmen duidelijk: 'we hebben een wonder nodig'. 'Maar niks is onmogelijk', voegde Van Duin daaraan toe. Trainer Pepijn Lijnders zei na de uitwedstrijd dat de kans 95 procent is dat FC Emmen de finale gaat halen. 'Maar er zijn gekkere dingen gebeurd. Vijf procent is vijf procent.'

13.00 NEC mist de geblesseerden Arnaut Groeneveld en Mo Rayhi (beiden hamstringblessure) en Jari Schuurman (enkelblessure).