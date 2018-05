Dierenpark radeloos: twee ara's gestolen

BEESD - Uit uilen- en dierenpark De Paay in Beesd zijn twee geelvleugelara's gestolen. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Volgens een vrijwilliger van het park gebeurde de diefstal tijdens een inbraak in het verblijf van de papegaaien: 'Dit is een groot verlies voor ons, ara’s zijn vrij dure vogels, wat voor ons als klein park vrij kostbaar is. Het was een heel mooi en leuk stel, ze zaten altijd met elkaar buiten. Lekker te klimmen, takjes stuk te maken en zo nu en dan hoorde je ze door het park “Hallo” zeggen.'

De medewerkers van het park zijn radeloos en willen de ara's graag weer terug.

Verdriet na vreugde

Uilen- en dierenpark De Paay in Beesd is een kleinschalig park. Het is afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers. De medewerkers van het park waren eerder deze week juist blij met de geboorte van een jonge kameel: 'We waren bij het jonge kameeltje aan het kijken en toen kwamen we terug en toen waren de ara's weg. Het moet binnen een uurtje gebeurd zijn.', aldus een woordvoerder van het park. Die vermoedt ook dat het daarom door een bekende gedaan moet zijn: 'Dat maakt het extra zuur.'