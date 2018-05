Drie keer is scheepsrecht? Waylon zou zo weer meedoen aan songfestival

LISBOA - De Apeldoornse zanger Waylon heeft op het Eurovisie Songfestival de 18e plaats behaald, tot ongenoegen van de zanger zelf. 'Ik vind niet dat wij die plek verdiend hebben.' Dus zou hij zo nog een keer meedoen.

Dat zei hij gisteren na afloop van het liedjesfestijn tegen de NOS. 'Ja hoor, zo'n eigenwijze Nederlander ben ik wel. Ik ga gewoon zeker nog een keer meedoen.' Dat zou voor hem de derde keer zijn, hij werd in 2014 al eens tweede op het ESF. Toen deed hij samen met Ilse de Lange mee als het duo The Common Linnets.



Luister het fragment hier:

De winnaar van het liedjesfestival is Israël geworden. Zangeres Netta Barizlai nam namens het land deel met het nummer Toy, dat gaat over vrouwenemancipatie en waar in de vrouw een kip na doet.

Waylon is verdeeld over de act: 'Het is een terechte winnaar als je kijkt waar we het altijd over hebben: het circus en de gekkigheid. Maar het zal weinig veranderingen brengen en dat vind ik wel jammer. Er mag wel eens een keer wat gebeuren. Weet je, vorige keer was het een vrouw met een baard, en nu is het een kip.'