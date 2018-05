Deel dit artikel:











Gevangene sticht brand in cel: opgetrommelde politie uitgejouwd Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink

ARNHEM - Bij het huis van bewaring aan de Ingenieur Molsweg in Arnhem is zaterdagavond rond 23.00 uur brand uitgebroken nadat een gedetineerde brand stichtte in zijn cel. Verschillende brandweerauto's, de politie en een ambulance gingen het complex binnen.

Er vielen geen gewonden meldt de politie De brandweerwagens konden vrij snel vertrekken. De opgetrommelde politie werd uitgejoeld en uitgelachen door bajesklanten. Ze scandeerden vanuit het complex onder andere 'politie, politie, hoeren van justitie.' Ook schreeuwden ze allerlei andere verwensingen naar het hoofd van de agenten. De brand in de Blue Band bajes, zoals de PI Arnhem Zuid ook wel genoemd wordt, trok veel bekijks. Over de gevolgen voor de gedetineerde die de brand stichtte worden geen uitspraken gedaan. . Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl