Vitesse treft Utrecht in finale play-offs

ARNHEM - Vitesse speelt in de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen FC Utrecht.

Utrecht plaatste zich zaterdagavond voor de finale door met 2-1 te winnen van Heerenveen. De eerste wedstrijd was nog gewonnen door de Friezen met 3-2, maar door de uitgoals van Utrecht is die ploeg door. Vitesse won eerder op de avond al van ADO.

De finale gaat over twee wedstrijden. Dinsdag is de eerste wedstrijd in Arnhem, zaterdag de return in Utrecht.

