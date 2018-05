Edward Sturing: 'als ik vanavond ga ganzenborden, wil ik ook winnen'

ARNHEM - Edward Sturing heeft Vitesse naar de finale van de play-offs geleid. Nu moet het karwei worden afgemaakt. 'Het gaat er om wie mentaal het sterkst is.'

Vitesse won ook de return van ADO. Met een 2-1 zege kwam de thuisploeg eigenlijk nooit in gevaar in Gelredome waar de wedstrijd nooit echt los kwam. 'Het ging er om dat het niet zou exploderen en ADO vroeg zou scoren. Daar had ik geen behoefte aan. We wilden niet in de problemen komen. Dat was het allerbelangrijkste en dat is gelukt.'

Duizelige Karavaev

Sturing kon tevreden zijn, maar stelde ook vast dat de vermoeidheid toesloeg op het eind. 'Een aantal spelers was echt vermoeid. Dan zie je ook dat er veel fout gaat. In plaats van makkelijk spelen kiest een aantal juist voor de moeilijke oplossing. Foor en Serero zaten er wel doorheen. En Karavaev moest ik wisselen omdat hij duizelig werd. Ik wilde Mason Mount eigenlijk ook wisselen, omdat hij al geel had. Dat was wel een risico maar het pakte goed uit.'

Slijtageslag

Volgens Sturing komt het nu aan op mentale weerbaarheid bij zijn spelers. 'Een finale moet je winnen. Het meest verschrikkelijke is namelijk om een finale te verliezen. Je moet nu niet toegeven aan die vermoeidheid. Niet zeuren, want het is prachtig om finales te spelen. Dat heb ik de groep ook gezegd. Het wordt een slijtageslag, maar dat geldt ook voor de tegenstander. Die voelen hetzelfde, want iedereen voelt nu pijn.'

Ganzenbord

Vitesse is nu dicht bij het doel van dit seizoen. De directie gaf al meerdere malen aan dat de play-offs gewonnen moeten worden. 'Maar niemand hoeft mij dat te zeggen. En de groep hoeven ze dat ook niet te vertellen. Ik wil altijd winnen. Als ik vanavond nog zou ganzenborden, wil ik ook winnen.'