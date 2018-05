Zangeres Maan neemt de tijd voor haar fans na bierdouche in Lochem

HEUSDEN-ZOLDER - Zangeres Maan heeft na het afbreken van haar concert tijdens de Keidagen in Lochem uitgebreid de tijd genomen voor haar fans. Maan stopte haar concert vrijdagavond al na het zingen van één nummer, omdat er bierglazen en biertrays naar haar op het podium werden gegooid. Een groep van zo'n dertig teleurgestelde jonge fans hebben daarna de tijd van hun leven gehad.

'Omdat een volwassene het nodig vond om bier te gooien, werden de jonge meiden vooraan het podium flink teleurgesteld', vertelt Joke Bouwmeester de partner van voorzitter Gerjan Vorkink van de Keidagen in Lochem.

De tekst gaat verder onder de foto

'De teleurstelling was zo enorm. We hebben zo'n dertig meiden backstage gehaald en in overleg met het management van Maan kregen zij een meet & greet met hun idool. Maan nam er alle tijd voor en heeft zelfs de foto geliket, die een fan van dat fotomoment op Instagram heeft gezet.'

De tekst gaat verder onder de video:

René Hakkers uit Blokzijl maakte deze video hierboven van Maan die na het kortstondige optreden in Lochem uitgebreid haar tijd neemt voor de jonge fans. 'Wat een superactie van de organisatie en wat geweldig voor die meiden om dit mee te maken. Het was supergezellig en Maan nam alle tijd voor haar fans.'

Zie ook: