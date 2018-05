Vitesse in finale play-offs na 2-1 zege op ADO

ARNHEM - Vitesse heeft weer een horde genomen richting Europees voetbal. De finale van de play-offs werd bereikt na een 2-1 thuiszege op ADO.

90e: Het is gedaan hier. Vitesse wint terecht met 2-1. Dinsdag wacht Heerenveen of FC Utrecht in de eerste finale van de play-offs, zaterdag de return.

87e: De ADO-fans op de Edward Sturing-tribune blijven hun ploeg fanatiek aanmoedigen. De club heeft ook een geweldig seizoen gedraaid. Maar hier houdt het op. 82e: Roy Beerens zorgt vanavond ook voor veel dreiging.

78e: Navarone Foor wordt vervangen door Mukhtar Ali.

77e: Edward Sturing op weg naar zijn vierde overwinning in zes wedstrijden. Alleen tegen AZ werd verloren en er was nog een remise tegen Willem II.

75e: Navarone Foor pegelt net naast. De ADO-fans zingen Haags Kwartiertje".

74e: Invaller Dabo grijpt al meerdere malen uitstekend in, tot enthousiasme van de fans.

70e: Mason Mount is bij vlagen weer heerlijk op dreef.

67e: Een populaire meezinger in GelreDome: "En wie niet springt, die is voor NEK."

64e: Ook aanwezig bij de wedstrijd is ex-Vitessenaar Kevin Diks. Dit seizoen Feyenoorder, maar gehuurd van Fiorentina. De Apeldoornse rechtsback keert normaal gesproken deze zomer terug naar Italië.

62e: Büttner breekt door.

Foto: Wil Kuijpers

56e: Fankaty Dabo erin voor Vyatscheslav Karavaev. Misschien wel het laatste optreden van de Chelsea-huurling in GelreDome.

55e: ADO komt terug tot 2-1 via El Khayati, die ongehinderd mag afronden van dichtbij: 2-1

54e: Thomas Bruns is ingevallen voor Thulani Serero.

53e: Daar is de 2-0, een voorzet van Bryan Linssen wordt bij de tweede paal binnen gegleden door Mason Mount.

52e: Op twitter is er veel strijd over het lang niet volle stadion.

50e: Thulani Serero is na een mindere periode dit seizoen weer helemaal opgeleefd.

46e: De tweede helft gaat beginnen. De spanning is wel weg. En Vitesse moet zich ook een beetje sparen voor dinsdag, de eerste finalewedstrijd tegen Heerenveen (uit) of FC Utrecht (thuis).

45e: We gaan rusten met 1-0 voor Vitesse, het enige doelpunt was van de sterk spelende Matavz.

41e: Büttner ramt tegen de paal.

40e: Prima werk van Jeroen Houwen op een pegel van Johnsen.

36e: Matavz scoort bijna weer. Het verzet van ADO is gebroken. Ze hebben nu vijf doelpunten nodig om de finale te halen.

34e: Linssen kopieert bijna het doelpunt van Matavz, maar zijn poging gaat net naast.

32e: Prachtige treffer van Tim Matavz, die een voorzet van Roy Beerens ineens tegen de touwen ramt: 1-0

28e: ADO dringt een beetje aan, maar een inzet van Becker gaat ruim over. En net was Johnsen ook al gevaarlijk. Vitesse lijkt niet echt geïnspireerd.

25e: Er is wat twijfel over enkele beslissingen van scheidsrechter Blom.

23e: Chaos achterin bij ADO leidt bijna tot de koddige 1-0.

18e: Nog even voor de duidelijkheid. ADO moet met 4-0 winnen om door te kunnen komen. Niets wijst daarop tot dusverre.

14e: Het is allemaal een beetje gezapig. Gezien de temperatuur kunnen we met recht spreken van zomeravondvoetbal.

8e: De eerste grote kans is voor de thuisclub via Bryan Linssen.

7e: Vitesse zet flink druk op ADO.

4e: Helemaal terug bij Vitesse: Alexander Büttner.

2e minuut: "We willen schuim op die bekken", zingen de fans van ADO.

18.30 De wedstrijd begint in GelreDome.

18.27 De Theo Bos-tribune is redelijk gevuld, maar echt vol is het niet in dit Hemelvaart-weekend.

18.25 Zeearend Hertog heeft zijn rondjes weer gemaakt.

18.21 De spelers verlaten het veld om zo weer terug te keren.

18.19 Jeroen Houwen is nog eerste doelman, maar Jeroen Houwen weet niet of hij dat volgend seizoen ook zal zijn.

18.16 De resultaten van Edward Sturing zijn tot dusverre uitstekend. Drie van de vijf wedstrijden gewonnen, pas één nederlaag en al 22 doelpunten gemaakt.

18.08 Helène Hendriks van Fox Sports is geblesseerd, maar toch van de partij in Gelredome.

18.05 Vyacheslav Karavaev kan volgend seizoen Russisch praten met zijn trainer.

18.03 De warming up is in volle gang.

18.00 Captain Guram Kashia kan voor de vierde keer Europees voetbal halen met Vitesse.

17.50 ADO was voor de competitie ook al te gast in Gelredome. Het bleef lang 0-0, maar in de slotfase sloeg Vitesse nog twee keer toe.

17.45 Huis-DJ Walter Witlov gaat uit van een 3-0 zege.

17.37 Vitesse heeft een paar keer punten laten liggen de laatste seizoenen thuis tegen ADO. Zo werd het twee keer 2-2. De grootste nederlaag was in 2009. Toen werd het 1-4. Maar zelfs met die uitslag gaat Vitesse alsnog naar de finale van de play-offs om Europees voetbal.

17.30 De Haagse cultheld Tom Beugelsdijk zal er alles aan doen om te stunten vanavond. foto: Wil Kuijpers

17.27 De trainer voor volgend seizoen zat voor de wedstrijd al op een terras vlakbij Papendal. Op de rug gezien Leonid Slutsky. En tegenover hem zijn toekomstige assistent Oleg Yarovinskiy zit tegenover hem.

17.20 De opstelling van Vitesse is zoals verwacht: Houwen; Karavaev, Kashia, Miazga, Büttner; Serero, Mount, Foor; Beerens, Matavz, Linssen.

17.18 De bus van ADO Den Haag staat achter een geel-zwart lint. Wordt ADO straks ook ingesloten?