Dit moet je weten over Waylon

APELDOORN - De bekendste zanger die Apeldoorn ooit heeft voortgebracht is toch wel Waylon. Zaterdagavond vertegenwoordigt hij voor de tweede keer in zijn leven Nederland in de finale van het Songfestival in Portugal. Dit zijn de negen Waylonweetjes waar jij vanavond de show mee steelt.

Wie naar het Songfestival kijkt, wil toch een beetje kunnen meepraten over Waylon. Dit is alles wat je moet weten.

Papa en mama Bijkerk

Waylon is opgegroeid in Apeldoorn, maar heeft al jaren geen contact meer met zijn ouders. Desondanks gaan zijn ouders zaterdagavond wel gewoon kijken naar de verrichtingen van hun zoon, vertelt vader Willy Bijkerk in deStentor.

Waylon heet eigenlijk...

Waylon werd op 20 april 1980 in Apeldoorn geboren met de oerhollandse naam Willem Bijkerk, maar vernoemde zichzelf naar zijn idool Waylon Jennings, een Amerikaanse countryzangers en gitarist.

Leergierig als kind

Wie ook gaat kijken is Diana Vredenberg uit Apeldoorn, de oud-zanglerares van Waylon. Als jochie van 14 kwam hij bij haar op les. Hij had net de baard in de keel en zijn ouders stuurden Waylon naar Vredenberg om hem te begeleiden bij die overgang. 'Hij was leergierig', herinnert de zanglerares zich. 'Hij volgde mijn instructies heel goed op', zo vertelt zij aan Omroep Gelderland.

Countryrock was als kind al zijn ding

Outlaw in 'Em is de naam van het nummer waarmee Waylon meedoet aan het Songfestival. Een echt countryrock-nummer, het genre waar Waylon als kind, met lange haren, al mee optrad, zo blijkt uit bovenstaande compilatie.

Harry de hengst

Komt Waylon’s stem je zo bekend voor? In 1995 zong hij samen met Carlo en Irene in het programma Telekids. Hij zong het refrein van het nummer ‘Harry de hengst’.

Waylon was kwijt

Waylon doet voor de tweede keer mee aan het Songfestival. De vorige keer was drie jaar geleden. Na het optreden met Ilse DeLange onder de naam The Common Linnets, leek Waylon van de aardbodem verdwenen. De concerten na het Songfestival moest Ilse alleen doen. Dit tot hilariteit van vele twitteraars die onder #waariswaylon talloze grappen maakten over zijn afwezigheid. Een bericht van Waylon op Facebook maakt een einde aan de zoektocht.

Waylon + Bibi = baby

Eind april wordt bekend dat Waylon dit jaar een kindje verwacht met vlogster Bibi Breijman. Waylon en Bibi kennen elkaar van het tweede seizoen van It Takes 2, maar de vonk sloeg pas eind vorig jaar over in de aanloop naar Waylons concertreeks Top 1000 Allertijden in Ahoy. Bibi is in Lissabon om haar vriend bij te staan.

Een latertje

Wie Waylon niet wil missen, moet zich opmaken voor een lange avond. Waylon treedt op als 23ste, daarna komen nog Ierland, Cyprus en Italië en vervolgens begint het nagelbijten tot de uitslag komt. Het kan wel eens tegen middernacht worden, voordat de weten wie het Songfestival 2018 heeft gewonnen, verwacht Martijn van der Zande die verslag doet voor de NOS.

Wint Waylon?

De laatste keer dat Nederland het Songfestival won was in 1975. Teach-In won toen met het nummer Dinge-dong. Zal Waylon na 43 jaar eindelijk weer eens een Songfestivalzege voor Nederland binnenslepen? Volgens de bookmakers eindigt Waylon op de 20ste plek (er zijn 26 finalisten). En die voorspelling komt volgens RTL-verslaggever Michiel Sampon vaak behoorlijk overeen met de uiteindelijke einduitslag. Waylon zegt zelf in te zetten op de plek in de top vijf.

Het Songfestival is zaterdagavond vanaf 21.00 uur te volgen op NPO1.