Kwetsbare kamsalamander heeft het prima naar zijn zin in de Achterhoek

Kwetsbaar

De kamsalamander is kwetsbaar doordat zijn leefomgeving sterk is veranderd. De salamander is voor de voortplanting afhankelijk van poeltjes en plassen, maar die zijn op veel plaatsen verdwenen. Bovendien heeft hij schoon water nodig. In het voorjaar trekken kamsalamders net als bijvoorbeeld padden naar de poel waar ze geboren zijn. Daar planten ze zich voort.

In Achterhoekse natuurgebieden zijn nog relatief veel poelen en vennen te vinden waar de kamsalamander goed gedijt. BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink bezoekt een van die poeltjes op het Lochemse landgoed Velhorst.

Geen vissen

In de poelen waarin de kamsalamander zijn eitjes afzet, mogen geen vissen voorkomen, vertelt boswachter Willem Rechtop van Natuurmonumenten. Veel vissoorten, zoals de stekelbaars, eten de eitjes en larven van de salamander namelijk op. De kamsalamander legt haar eitjes één voor één op blaadjes van waterplanten. Met haar achterpoten vouwt ze het blaadje vervolgens dubbel. Een kleverig goedje aan de eitjes zorgt ervoor dat de blaadjes dichtgevouwen blijven. Op die manier zijn de eitjes beter beschermd tegen eventuele rovers.

Neem een kijkje onderwater in Lochem (tekst gaat verder onder de video):

Grote watersalamander

De kamsalamander is de grootste van de vier soorten watersalamanders die in ons land voorkomen. Hij wordt dan ook wel de grote watersalamander genoemd. Kamsalamanders kunnen tot zo'n twintig centimeter groot worden. In het voortplantingsseizoen krijgen de mannetjes een hanenkam op de rug. Als het diertje daarna weer het land op trekt, verdwijnt de hanenkam.

Excursie

In de poelen en plassen leven nog veel meer beestjes. Denk aan kikkers, waterkevers en muggen- en libellenlarven. Speciaal voor kinderen organiseert Natuurmonumenten in mei excursies waarin op zoek wordt gegaan naar de waterdiertjes. De kinderen kunnen dan zelf aan de slag met een schepnet en een loeppotje om hun vangst te bestuderen. Op 19 mei is zo'n excursie op landgoed Velhorst bij Lochem en op 27 mei wordt het onderwaterleven van het Korenburgerveen bij Winterswijk bestudeerd.

