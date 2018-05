Luisteren: Daniël Lohues bij Omroep Gelderland

Daniël Lohues, die eerder dit jaar zijn album 'Vlier' uitbracht, draagt de muziek een warm hart toe. En daaronder valt ook de klassieke muziek van Bach en Mozart. Over zijn liefde voor beide componisten verhaalt de muzikant in zijn kenmerkende tongval tijdens een gesprek met presentator Daan Hartgers. Ook zijn plan om nog een album met klassieke muziek te maken komt voorbij.

Het geloof is ook onderwerp van gesprek. Lohues zegt dat 'twijfel beter is dan zeker weten'. Dat verklaart volgens de Drent ook de titel van zijn nummer ''t Is En Het Blef 'n Gevecht'.

Moederdag, dat doet Lohues aan een ander nummer denken. Nieuwsgierig welk nummer hij bedoelt? Luister de uitzending van Zin in Zondag dan hieronder terug!

Lohues treedt binnenkort nog op een aantal plaatsen in Gelderland op. Op 24 mei is hij te zien en te horen in Zutphen; op 7 juni in Nijmegen.

