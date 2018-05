Schiphol, Lelystad, geluid en vliegbewegingen in 7 vragen en antwoorden

ARNHEM - De opening van vliegveld Lelystad zou ervoor kunnen zorgen dat Schiphol exponentieel groeit. Maar hoe kan dat? Lees ook: Is dit de echte reden waarom Schiphol wil dat vliegveld Lelystad opent?

1. Waarom is vliegveld Lelystad nodig?

Volgens de omwonenden en tegenstanders is vliegveld Lelystad niet nodig. Volgens het ministerie en Schiphol wel, zij hebben met omwonenden van Schiphol afgesproken dat de omwonenden niet meer geluidsoverlast krijgen dan nu. Daarbij vliegen we met zijn allen steeds meer.

Tot 2023, dan moet het luchtruim heringedeeld zijn, zullen er maximaal 10.000 vliegbewegingen (starten en landen worden elk gerekend als één beweging) per jaar plaatsvinden van Lelystad. Daarna zal dat aantal oplopen tot maximaal 45.000 vliegbewegingen. Het is de vraag of die 10.000 vliegbewegingen geen druppel op de gloeiende plaat is, als je het afzet tegen de 500.000 vliegbewegingen op Schiphol vertrekken.

2. Hoe werken Schiphol en Lelystad samen?

Airport Lelystad is onderdeel van de Schiphol Group. Het idee is om chartervliegtuigen, zogenoemde vakantievluchten, van Schiphol naar Lelystad Airport verplaatsten. Zo heeft Schiphol meer ruimte voor intercontinentale vluchten, die leveren meer geld op.

3. Mag Schiphol nog groeien?

Nee. Tot 2020 geldt een maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar. Daarna mag het vliegveld groeien, mits de vliegtuigen minder geluidsoverlast veroorzaken. Mochten er in de toekomst vliegtuigen komen die stiller zijn, dan komt de helft van die geluidswinst ten goede aan de omwonenden. Dat is afgesproken in het Aldersakkoord. Met andere woorden: Als vliegtuigen de helft stiller worden, dan mogen er dus 25 procent meer vluchten vanaf Schiphol vertrekken. Vluchten in de avond en nacht tellen zwaarder. De avondvluchten (19.00-23.00 uur) tellen vijf keer mee. De nachtvluchten (23.00 tot 6.00 uur) tien keer.

4. Wat zou dan nu de truc met Lelystad kunnen zijn?

Als nacht- en avondvluchten verplaatst worden naar Lelystad, ontstaat er ruimte voor extra vluchten overdag vanaf Amsterdam. Stel dat een vliegtuig dat nu 's nachts vanaf Schiphol vertrekt wordt verplaatst naar Lelystad, dan mogen er op Schiphol vijf extra vliegtuigen vertrekken. Volgens het eerdergenoemde Aldersakoord wordt de 'geluidswinst' gedeeld met de omwonenden. Het verplaatsen van twee avondvluchten of één nachtvlucht levert Schiphol vijf extra vluchten overdag op.

5. Maar Lelystad is toch 's nachts helemaal niet open?

Nee, dat maakt voor deze berekening niet uit. Enkel het verplaatsen van een avond- of nachtvlucht naar Lelystad zorgt ervoor dat er meer vliegbewegingen vanaf Schiphol kunnen plaatsvinden. Lelystad mag open zijn tussen 6.00 en 23.00 uur. De tijd tussen 6.00 en 7.00 uur 's ochtends telt ook als nacht. Schiphol zou ook een nachtvlucht overdag vanaf Lelystad kunnen laten vertrekken.

6. Kunnen de bewoners die onder een aanvliegroute van Lelystad wonen meer overlast krijgen dan eerder is voorgespiegeld?

Nu wordt het nog iets ingewikkelder. Met Schiphol is dus afgesproken dat ze na 2021 het geluid van 500.000 vliegbewegingen mag produceren. Op Lelystad zijn tot de herindeling in 2023 maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar. De minister heeft laten weten dat in het luchthavenbesluit, de vergunning voor Lelystad Airport, die later dit jaar naar de Tweede Kamer gaat een maximum zit van 45.000 vliegbewegingen. In theorie kan Schiphol de 'lawaaikisten' naar Lelystad verplaatsen, omdat die zelfs met 10.000 vliegbewegingen binnen de norm van de vergunning, namelijk 45.000 vliegbewegingen, zullen vallen. In dat geval verminder de geluidsoverlast van Schiphol en kan volgens het Aldersakkoord de helft van de geluidswinst worden geïnvesteerd in extra vliegbewegingen van en naar Schiphol. Daarmee is Lelystad een vliegwiel voor Schiphol.

7. Hoe waarschijnlijk is dit scenario?

Het is een theorie, of die ook in de praktijk wordt uitgevoerd is nu niet te voorspellen. Vliegtuigmaatschappijen moeten ook naar Lelystad willen verplaatsen. Of zij dat willen, is nu nog onduidelijk. Het is een mogelijkheid.

Verantwoording: Omroep Gelderland heeft deze theorie ontdekt, Leon Adegeest heeft de berekeningen gemaakt. Luchtvaartconsultancybureau TO70 bevestigt dat de berekening klopt.