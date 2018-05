'Dubbele agenda': Is dit de echte reden dat vliegveld Lelystad uitbreidt?

Door Ruben van der Scheer en Ellen Kamphorst

Dit is de theorie in het kort: Schiphol mag groeien als het haar geluidsniveau (de totale geluidshinder) omlaag brengt. Als de luchthaven vliegtuigen die veel geluidshinder veroorzaken verhuist naar Lelystad, kan het aantal vliegbewegingen op Schiphol groeien.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

In de praktijk betekent dit dat de berekende geluidoverlast omlaag gaat, maar dat er meer vliegtuigen gaan vliegen. Avond- en nachtvluchten worden zwaarder geteld dan vliegtuigen overdag. Door juist die vliegtuigen vanaf Lelystad te laten vertrekken, kan Schiphol in de toekomst meer vliegverkeer verwerken.

In Gelderland is veel verzet tegen uitbreiding van Airport Lelystad, vanwege vliegroutes die over onder meer de Veluwe komen. Vrees is dat tienduizenden mensen last krijgen van het geluid van de vliegtuigen.

Van vliegbewegingen naar geluidsruimte

Met Schiphol is afgesproken dat er een plafond is van 500.000 vliegbewegingen tot en met 2020. Maar de luchthaven wil groeien. Op 1 januari 2021 vervalt hoogstwaarschijnlijk het plafond, en worden de 500.000 vliegbewegingen omgezet in gebruikersruimte.

Schiphol mag groeien, als het luchtverkeer stiller wordt. Dat gaat volgens de 50/50 regel. Er is afgesproken dat als vliegtuigen stiller worden, de helft van de vrijkomende 'geluidsruimte' gebruikt mag worden voor extra bewegingen.

Adegeest: 'Natuurlijk geeft een dagvlucht minder overlast dan een nachtvlucht, maar dan hebben we het alleen over geluidsoverlast. Fijnstof en ultrafijnstof gaan natuurlijk gewoon mee met het aantal vliegbewegingen. Ook heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid ernstige kanttekeningen geplaatst bij nog meer vliegbewegingen vanaf Schiphol.'

Berekenen van overlast

De overlast van geluid wordt op Schiphol berekend. Daar wordt een geluidsberekening voor gebruikt die wettelijk is vastgelegd. Avond- en nachtvluchten worden in de geluidsberekening van Schiphol extra zwaar geteld, omdat ze meer overlast geven aan omwonenden.

Zo telt een nachtvlucht tien keer zo zwaar als een dagvlucht en een avondvlucht vijf keer zo zwaar. Als Schiphol die verplaatst naar Lelystad, dan komt er in Amsterdam ruimte om meer overdag te vliegen. Leon Adegeest kent de politici die betrokken zijn bij Schiphol en Lelystad, volgens hem zijn ze niet op de hoogte over alle plannen van de Schipholdirectie. 'Ik denk dat niemand in de politiek de werkelijke drijfveren van het management van Schiphol zijn door heeft.' Dinsdag debatteert de Tweede Kamer weer over Lelystad.

'Lelystad excuusvliegveldje'

Op Lelystad is vanaf april 2020 ruimte voor 10.000 vliegbewegingen per jaar. Die vliegtuigen zullen vooral in vakantieperiodes gaan vliegen.

Lelystad is straks open vanaf 6.00 uur 's ochtends. De vluchten tussen 6.00 uur en 7.00 uur gelden als nachtvlucht. Het zou dus goed kunnen dat als in 2021 voor Schiphol de bewegingen in geluid worden omgezet er vooral op dat tijdstip gevlogen gaat worden. Ook omdat veel vakantievliegtuigen vroeg in de ochtend vertrekken.

Adegeest: 'Waar het nu op lijkt is dat Schiphol een excuusvliegveldje als Lelystad gaat gebruiken om exponentieel te groeien.'

In onderstaande figuur gemaakt door actiegroep HoogOverijssel is te lezen hoe Lelystad gebruikt kan worden voor de groei op Schiphol

Verantwoording: Omroep Gelderland heeft deze theorie voorgelegd aan Leon Adegeest, die de berekeningen heeft gemaakt. Luchtvaartconsultancybureau TO70 bevestigt dat de berekening klopt.