Ronde van Nijmegen kent natte finish

NIJMEGEN - Zo'n 4000 recreatieve wielrenners reden zondag de Ronde van Nijmegen door de stad en het Nijmeegse achterland. Ze deden dat deels in regenachtige omstandigheden.

De renners gingen over dijken, via pittige klimmetjes naar Duitsland om door heuvelachtig landschap weer terug te keren naar Nijmegen. De toerrijders konden kiezen uit drie verschillende afstanden: 70, 120 of 160 kilometer.

Ook een groot aantal deelnemers van het sportprogramma Gelderland sport deed mee aan dit wielerevenement. Oud-profrenner uit Arnhem Maarten Tjallingii bracht ze tijdens zijn clinics de kneepjes van het wielrennen bij, waardoor ze vol vertrouwen op pad konden.

Kijk hier de uitzending met presentatrice Irene ten Voorde terug: