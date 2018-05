Unicum! Twee vogeltellende duo's winnen Gouden Snip

Voor het eerst in de geschiedenis zijn twee teams exact gelijk geëindigd. Ze telden allebei maar liefst 106 soorten vogels. Louis van Oort, organisator en één van de vier winnaars: 'Het beeldje moet maar rouleren. Iedereen krijgt nu een kwartaal het beeldje. We hebben afgesproken dat we dat ook echt gaan doen.' Daniël Beuker en Job de Boer, de winnaars van vorig jaar, prolongeerden hun titel. Ze moeten de prijs nu alleen delen met Gerrit Jan Klop en Louis van Oort. Alle teams samen telden 122 soorten. 'Een mooi aantal' Aldus Van Oort,

Vorig jaar won het duo Daniël Beuker en Job de Boer. De twee telden maar liefst 112 soorten, waaronder een zeldzame lammergier.

De tekst gaat verder onder de video:

Eigen tactiek

Ze hebben een eigen tactiek, aldus Daniël Beuker voorafgaand aan de wedstrijd: 'Als om zeven uur vanavond het startschot heeft geklonken, springen we meteen op de fiets opzoek naar broedvogels. Ook nemen we direct de pont over de Lek om de uiterwaarden in te gaan. En in de vroege ochtend heb je de zangpiek en kun je dus makkelijk op zoek naar vogels die zingen, zoals de kleine bonte specht'.

Waardevolle telling

Dit jaar worden de vogels die gesport zijn voor het eerst direct digitaal ingevuld op waarneming.nl. Daniël Beuker vindt dat belangrijk. 'Door al die getelde vogels kun je ook iets zeggen over de vogelstand in ons gebied en dat is waardevol'.

Luister hier naar een gesprek met Daniël Beuker van vrijdagochtend: