Tiel mei 1945: 'Boven op het puin zag ik onze piano liggen'

TIEL - Na het mislukken van Market Garden wordt de Waal in 1944 de grens tussen bezet en bevrijd Nederland. Terwijl in Tiel de Duitse bezetter aan de macht is, verzamelen de geallieerden zich aan de overkant van de Waal. De familie Oostendorp woont boven hun winkel in het centrum van Tiel als de stad verandert in een frontstad.

Vanaf de andere kant van de Waal schieten geallieerden bommen en granaten naar de stad, waardoor er veel slachtoffers vallen en de stad compleet verwoest wordt. Een groot deel van de inwoners vertrekt naar Friesland, maar de familie Oostendorp blijft tot februari 1945 boven de winkel wonen. De vader en oudere broers van Henk Oostendorp raken betrokken bij de 'Waalcrossings', waarbij ze mensen helpen oversteken naar bevrijd gebied. De voedselvoorziening werd steeds kleiner in de stad, waardoor het voor ons onmogelijk werd om in Tiel te blijven. We moesten wel evacueren. Henk Oostendorp De bevrijding van de stad laat tot 5 mei 1945 op zich wachten en als de inwoners van Tiel terugkeren naar hun huizen, schrikken ze van wat ze aantreffen. De winkel van de familie Oostendorp is compleet verwoest. Tussen ons vroegere winkelpand met het woonhuis, zag ik bovenop de puinhoop onze piano liggen. Je zag alleen nog de snaren en het hout. Dat was het enige wat er van over was. Henk Oostendorp Het programma 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 staat maandag 14 mei in het teken van de laatste maanden van de oorlog. Een periode waarin grote delen van onze provincie worden verwoest door vliegende bommen en overstromingen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl