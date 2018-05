Jubileum bij wandelvierdaagse Apeldoorn, maar wie wil het feestje meevieren?

APELDOORN - 'Eigenlijk zijn er veel te veel wandelvierdaagses in Nederland,' verzucht Joop Achterhuis. Hij is de voorzitter van de Apeldoornse vierdaagse. De wandeltocht bestaat dit jaar 65 jaar, maar deelnemers schrijven zich nog niet massaal in voor de feestelijke editie.

'Onlangs was ik flyeren in Brasschaat, België. Daar staan we dan zij aan zij met nog een aantal Nederlandse wandelvierdaagses. Dat is leuk voor wandelaars, die hebben keus, maar voor ons is het lastig.' Volgens Achterhuis schrijven wandelaars zich vaak laat in. Dus het is niet duidelijk voor hoeveel mensen ze de tocht gaan uitzetten.

Wachtlijst in Nijmegen

'We zouden graag 3000 wandelaars ontvangen, dat past makkelijk over de smalle paden.' Maar aan dat aantal zit de organisatie nog niet. De Apeldoornse wandelvierdaagse staat bekend als één van de mooiste meerdaagse wandeltochten.

Waar de Nijmeegse vierdaagse ieder jaar een wachtlijst heeft voor nieuwe lopers, is het voor de Apeldoornse altijd zoeken naar enthousiaste wandelaars. Volgens de organisatie hebben meer wandeltochten moeite met het zoeken van wandelaars. Achterhuis: 'Veel mensen doen één keer mee en dan proberen ze weer wat anders.'

De Apeldoornse vierdaagse is dit jaar van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 juli. Er kan worden gekozen uit 12, 20, 30, 40 of 50 kilometer per dag.