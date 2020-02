Dief slaat toe op station Arnhem

Eerst is te zien hoe de dader bij het slachtoffer staat, bij een NS-automaat. Het lijkt er op dat de verdachte de pincode afkijkt. Even later ontdekt de man dat hij zijn portemonnee kwijt is. De tas van de man blijkt te zijn open geritst en de portemonnee is gestolen.

Even later wordt er met die pas een flinke som geld gepind. Daar is de dader goed te zien. De politie hoopt dat er mensen zijn die de man herkennen.

