Verdachte vergismoord Djordy op vrije voeten: 'Onvoldoende bewijs'

BARNEVELD - De rechtbank heeft één van de verdachten van de moord op dj Djordy Latumahina vrijgelaten. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs om Tony D. te veroordelen en daarom is zijn voorlopige hechtenis opgeheven.

Tegen D. was door het Openbaar Ministerie 30 jaar cel geëist. De overige vier verdachten zitten nog wel vast. De rechtbank doet op 9 mei uitspraak in de zaak.

Djordy Latumahina groeide op in Barneveld, maar woonde in Amsterdam. In een parkeergarage in Amsterdam-West werd hij eind 2016 onder vuur genomen. Hij stierf ter plekke, zijn vriendin raakte ernstig gewond. Volgens het OM vergisten de daders zich. Ze wilden iemand anders liquideren; een man die in hetzelfde appartementencomplex woonde en in een soortgelijke auto reed.