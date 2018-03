NEC'er Groeneveld scoort bij debuut Jong Oranje

DOETINCHEM - NEC-speler Arnaut Groeneveld heeft donderdagavond zijn debuut gemaakt voor Jong Oranje. De buitenspeler scoorde ook meteen.

De wedstrijd vindt plaats in Doetinchem op de Vijverberg. Groeneveld startte in de basis in de interland tegen Jong België.

Bij de rust stond de ploeg van bondscoach Art Langeler nog met 0-1 achter, maar vijf minuten na rust tekende Groeneveld dus voor de 1-1. Hij speelde zich na een pass van Michel Vlap knap vrij en schoot de bal met links in de verre hoek.

De wedstrijd is nog bezig.