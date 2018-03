Deel dit artikel:











Flinke vertraging op A15 na ongeluk Foto: Rijkswaterstaat

WADENOIJEN - Op de A15 bij Wadenoijen is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd. Daardoor is er in de richting van Nijmegen een rijstrook afgesloten, er staat veel vertraging.

Volgens de ANWB is de vertraging 40 minuten en staat er zo'n negen kilometer file. Rijkswaterstaat adviseert om om te rijden via Den Bosch (A2 - A59 - A50). Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl