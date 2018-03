Bijeenkomst voor mensen die activist van tribune zagen springen

DEN HAAG - In het Tweede Kamergebouw is volgende week woensdag een bijeenkomst voor mensen die donderdag hebben gezien dat een activist van de publieke tribune sprong.

De man van 65 uit Groenlo probeerde volgens de politie zelfmoord te plegen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De man had zijn daad op Facebook aangekondigd. Het gaat om een man die zich al langere tijd hard maakt voor de legalisering van wietteelt voor medicinaal gebruik. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.

Het incident gebeurde toen VVD-Kamerlid Arno Rutte het woord voerde in een debat over de georganiseerde misdaad. Er klonk een klap en mensen begonnen te gillen. Kamervoorzitter Khadija Arib spreekt in een brief aan haar collega's van een 'zeer naar incident'.

Erger voorkomen

Arib zegt grote waardering te hebben voor de mensen die bij het incident in de plenaire zaal aanwezig waren. 'Ik hecht eraan om op te merken dat door zeer lovenswaardig optreden van verschillende personen die in de zaal aanwezig waren, erger is voorkomen.'

Deze donderdag wordt de plenaire vergadering niet meer hervat. De stemmingen zijn verzet naar volgende week dinsdag. Ook het debat van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kinderopvang is tot nader order uitgesteld.

De bijeenkomst volgende week woensdag begint om 15.00 uur. Getuigen kunnen zich per e-mail aanmelden. Wie al eerder iemand wil spreken, wordt verwezen naar Slachtofferhulp.

