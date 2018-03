Zes jaar cel geëist tegen jihadrapper: 'Eis zeer onrechtvaardig'

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar cel geëist tegen Marouane B., de jihadrapper uit Arnhem. Zijn advocaat eiste vrijspraak. Volgens haar zijn foto's en interviews uit het verleden - gegeven door Marouane B. - niet van hem.

Omroep Gelderland kreeg donderdagmiddag een mail van een persoon die zegt Marouane te zijn. 'Ik vind de eis zeer onrechtvaardig. De enige die mij moesten vrezen in Syrië zijn de terroristen van de PKK en de soldaten van Assad.' De mail is in eerste instantie gericht aan het Openbaar Ministerie. Zijn advocaat wist niet van de mail.

20 foto's

In de mail zaten ook zo'n 20 foto's. Daarop is een man te zien in gevechtskleding en met een wapen. Op één foto is iemand te zien die aan een kruis hangt. Het is onduidelijk of de gewapende man op die foto daadwerkelijk Marouane is.

Volgens de mail van mogelijk B. staat hij nog steeds achter de doelstelling van de groepering waar hij zich bij aangesloten heeft, maar omdat deze doelgroep geen grondgebied meer heeft keert hij alsnog terug. Op welke groepering hij doelt, is niet duidelijk.

Eerder kwam in het nieuws dat B. zou zijn overleden. Dat werd later betwist. Mogelijk heeft hij zichzelf doodverklaard om te proberen te vluchten. Het is onduidelijk waar hij op dit moment is.

