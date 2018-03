Deel dit artikel:











Emotionele verkiezingsavond voor PvdB Foto: Omroep Gelderland

TIEL - De lokale Partij van de Burgers is in één klap de grootste partij van Tiel. De partij steeg van 4 naar 8 zetels. Voor de leden van de partij was het een avond van blijdschap én verdriet.

Vorig jaar mei overleed de lijsttrekker van de PvdB Pieter van den Burg volkomen onverwacht. Behalve de euforie van de overwinning werd woensdagavond ook zijn gemis gevoeld. Diana Verhoefs is als nummer 6 van de partij blij met de waardering van de kiezer voor al het harde werk dat haar partij ook na het overlijden van Van Den Burg heeft geleverd. Voor de weduwe van de voormalige lijsttrekker, Simone de Boer was het ook een avond vol emoties. Zelf staat ze als nummer drie op de lijst van de lokale partij. 'Pieter had hier gewoon bij moeten zijn. Ik had deze overwinning heel graag met hem willen delen. Dat heeft hij gewoon verdiend.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl