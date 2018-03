Keeperstrainer NEC ontslagen uit ziekenhuis

NIJMEGEN - Keeperstrainer Wilfried Brookhuis van NEC is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij kan thuis aan zijn herstel werken, meldt de club donderdag.

Brookhuis lag zo'n anderhalve week in het Radboudumc nadat hij tijdens een training onwel was geworden. Hij bleek een kleine bloeding in de hersenen te hebben gehad.

'Het is geweldig dat Wilfried weer thuis is', zegt technisch directeur Remco Oversier op de clubsite. 'Uiteraard geven we Wilfried vanuit de club alle tijd en ruimte voor het herstel, want er is maar één ding belangrijk en dat is dat hij volledig en goed herstelt.'

