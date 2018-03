Rijbaan A325 dicht na ongeluk met meerdere voertuigen

ARNHEM - De rijbaan op de A325 richting Arnhem is dicht na een ongeluk. Het verkeer moet bij Elden over de vluchtstrook.

Bij het ongeluk zijn zeker drie auto's betrokken. Een van de wagens is zwaar beschadigd. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.

Rond 17.15 uur staat er zeven kilometer file en de vertraging is bijna een halfuur, meldt de ANWB. Naar verwachting blijft de rijbaan nog tot 18.00 uur dicht. Volgens de ANWB ligt er olie op het wegdek.