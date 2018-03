A325 weer vrij na ongeluk met meerdere voertuigen

ARNHEM - De rijbaan op de A325 richting Arnhem was donderdagmiddag enige tijd afgesloten na een ongeluk. Het verkeer moest bij Elden over de vluchtstrook.

Bij het ongeluk waren zeker drie auto's betrokken. Een van de wagens was zwaar beschadigd. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

Op het hoogtepunt stond er 7 kilometer file en de vertraging was bijna een halfuur, meldde de ANWB. Voor zover bekend was de weg rond 18.00 uur weer vrij.