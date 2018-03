Nabestaanden verongelukte werknemers krijgen hulp van bedrijf

VELP - De Horizon Groep in Velp heeft nauw contact met de nabestaanden van de acht werknemers die betrokken waren bij de zware crash op de N270 bij Helmond. Dat laat het bedrijf weten. Bij het ongeluk kwamen vier mannen en een vrouw om het leven.

De Horizon Groep heeft met de nabestaanden regelingen getroffen over hun komst naar Nederland. Vanuit het bedrijf krijgen zij zoveel mogelijk hulp en begeleiding, zoals verblijf en hulp bij het repatriëren van de overledenen naar Roemenië. Ook is er contact met de Roemeense ambassade in Nederland.

Frontale botsing

De slachtoffers zaten in een bestelbus die maandag frontaal op een vrachtwagen botste. Vijf inzittenden kwamen daarbij om het leven en drie anderen raakten zwaargewond. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte gewond.

De dodelijke slachtoffers zijn een vrouw van 24 en vier mannen van 27, 29 en 37. De drie gewonden zijn een vrouw van 22 en twee mannen van 36. De Roemeense inzittenden woonden in het Duitse Goch en waren via het Velpse bedrijf gedetacheerd bij Van Rooi Groep in Helmond.

Minuut stilte

Op de vestigingen van de Horizon Groep en bij de Van Rooi Groep in Helmond is dinsdag een minuut stilte gehouden. Ook was er een bijeenkomst voor de werknemers. Bij het bedrijf in Helmond is een condoleanceruimte ingericht.

Zie ook: Vijf dodelijke slachtoffers crash Helmond werkten voor bedrijf in Velp