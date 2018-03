NEC-trainer Lijnders: 'Thuispubliek werkt als doping'

NIJMEGEN - Trainer Pepijn Lijnders is niet zo bezig met het feit dat NEC tegen De Graafschap een Gelderse derby speelt.

"We zijn ons vooral goed aan het voorbereiden. Wij willen vooral datgene doen waar wij goed in zijn. We spelen thuis in een fase van een competitie waar de uitdaging ligt. We kijken ernaar uit om te spelen. Dat het een Gelderse derby is, dat is hartstikke mooi met meer beleving van buitenaf."

NEC is op eigen veld ijzersterk. "We zijn thuis nog ongeslagen. Je weet dat het publiek hier het verschil kan maken. Zeker als we goed spelen en druk hebben en vooruit willen. Als het publiek er dan achter gaat staan, dat is ongelooflijk. Dat werkt als doping, als het ware."