Duidingsdebat Apeldoorn na machtswissel

APELDOORN - Oppositiepartij VVD is in Apeldoorn de grootste geworden. Er gaat hoe dan ook een andere coalitie komen. Vanavond om 19.00 uur wordt daarvoor een eerste aanzet gegeven in een zogenoemd duidingsdebat. Lijsttrekkers spreken daarbij over de verkiezingsuitslag en de formatie.

D66 was in de afgelopen 4 jaar de grootste partij in Apeldoorn, maar verloor 3 van de 7 zetels. Toch bleek woensdagavond bij Omroep Gelderland dat de partij niet enorm teleurgesteld is in de uitslag. 'We volgen de landelijke trend, al hadden we natuurlijk wel op meer gehoopt.' Lijsttrekker Maarten van Vierssen zegt dat zijn partij in de afgelopen 4 jaar veel puin heeft geruimd. Hij zegt nog steeds mogelijkheden te zien om veel voor Apeldoorn te doen. Het duidingsdebat is een gebruikelijke Apeldoornse bijeenkomst, die dit jaar door Nunspeet wordt overgenomen. Naast de VVD kwamen in Apeldoorn de lokale partijen als grote winnaar uit de bus. Zowel Lokaal Apeldoorn als Gemeentebelangen wonnen aan macht. Lokaal Apeldoorn heeft net als het CDA 5 zetels. Er zullen zeker 4 partijen nodig zijn om de meerderheid van 20 zetels te krijgen. Zie ook: Hier vindt u alle Gelderse verkiezingsuitslagen Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl